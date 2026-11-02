В Італії у віці 72 років померла шеф-кухарка Надія Сантіні — перша італійська шеф-кухарка з трьома зірками Michelin. Разом із чоловіком Антоніо вона перетворила родинну траторію Dal Pescatore в Рунате, у провінції Мантуя, на заклад міжнародної високої кухні, повідомляє ANSA English.

Шлях у Dal Pescatore

Надія Сантіні, уроджена Надія Кавальєре, народилася 19 липня 1954 року в Сан-П'єтро-Муссоліно в провінції Віченца. Готувати вона почала з любові до свого чоловіка Антоніо та вчилася разом зі свекрухою Бруною, не навчаючись у кулінарних школах і не проходячи формальних стажувань.

Свій стиль Сантіні називала «гуманістичною» кухнею. Він ґрунтувався на теплоті, повазі до продуктів і уважному ставленні до людей. Першу зірку Michelin вона здобула у 1982 році, другу — у 1988-му, а третю — у 1996 році.

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Відтоді Dal Pescatore не втрачав тризіркового статусу. За даними агентства, це італійський ресторан, який найдовше зберігає найвищу оцінку путівника Michelin.

Відзнаки та прощання

У 2013 році Сантіні назвали найкращою жінкою-шефом світу в межах премії The World's 50 Best Restaurants. Родинну справу продовжують її сини: Джованні працює шеф-кухарем, а Альберто керує залом ресторану.

Родина Сантіні повідомила в соціальних мережах, що вона померла після 12-річної боротьби з хворобою, поруч із близькими. Похорон запланували на середу о 14:30 в Каннето-сулл'Ольйо, де розташоване Рунате. Співчуття чоловікові Антоніо та синам висловила влада регіону Ломбардія.

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