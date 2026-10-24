В Італії посилили безпеку перед протестами у восьми містах — France 24

В Італії в суботу розгортають посилені заходи безпеки перед протестами проти скорочення бюджетних видатків і високої вартості життя, які заплановані у восьми містах, зокрема в Римі та Мілані. Демонстрації відбудуться після заворушень під час частини протестів минулих вихідних, повідомляє France 24.

Дрони та патрулі в містах

Поліція Рима заявила, що залучить безпілотники й гелікоптери для моніторингу акцій. Правоохоронці також повідомили про намір забезпечити можливість висловлювати погляди, зокрема незгоду з діями влади, але за умови дотримання закону.

У Мілані додаткові військові, яких направили до міста після протестів минулого тижня, патрулюватимуть центр. Мер Джузеппе Сала заявив, що місто не планують закривати. Він також закликав магазини не припиняти роботу: минулими вихідними в місті пограбували кілька бутиків, а деякі інші заклади зачинилися або прибрали вітринні експозиції.

Акції у восьми містах

Рух, що називає себе «Рухом 17 жовтня», оголосив про проведення протестів о 13:00 за Гринвічем у восьми італійських містах. Організатори заявили, що в кожному місті відбудуться три окремі акції, учасники яких зійдуться в одному місці. Локації обіцяють оголосити за пів години до початку.

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Окремо антивоєнний рух «Антиімперіалістична вісь» організував мітинг у Римі. Протести відбуваються на тлі виступів студентів, далекобійників і фермерів через житло, ціни на пальне та бюджетні скорочення.

Цього тижня уряд Джорджії Мелоні ухвалив декрет про безпеку, який пом’якшує правила тримання неповнолітніх під вартою, запроваджує склад злочину за насильницьку участь у демонстрації та передбачає штрафи для батьків за шкоду, завдану їхніми дітьми під час протестів. Поліція в п’ятницю повідомила про десятки рейдів щодо людей, яких підозрюють у мародерстві та заворушеннях минулого тижня.

Уряд також схвалив заходи підтримки далекобійників і рибалок через стрибок цін на пальне. Майже всі блокади вантажівок, що на кілька днів паралізували південь Італії та спричинили дефіцит пального й продуктів, уже припинилися.

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