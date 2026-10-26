В Італії ризик бідності у 2025 році сягнув 18,6% — ANSA English

В Італії у 2025 році покращилися 54 зі 132 показників добробуту, однак рівень ризику бідності залишився вищим за середній у Європейському Союзі. Про це йдеться у щорічному звіті про справедливий і сталий добробут, який оприлюднив Національний інститут статистики Istat, повідомляє ANSA English.

Динаміка показників добробуту

За даними Istat, 55 індикаторів у 2025 році не змінилися, а ще 23 погіршилися. Рівень ризику бідності в Італії становив 18,6% — це на 2,3 відсоткового пункту більше, ніж середній показник у ЄС.

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Сильні та проблемні сфери

Італійська статистична служба назвала сильними сторонами країни охорону здоров’я та безпеку. Водночас серед проблемних напрямів у звіті визначили освіту й професійну підготовку, зайнятість і баланс між роботою та особистим життям, а також інновації, дослідження і творчість.

Очікувана тривалість життя в Італії у 2025 році сягнула рекордних 83,7 року. Це на 0,2 року більше, ніж у 2024 році, та на 1,1 року більше порівняно з 2014 роком. Для чоловіків показник становив 81,7 року, для жінок — 85,7 року.

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