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У п’ятницю, 20 листопада, в Італії розпочався загальний 24-годинний страйк проти зростання вартості життя. До нього долучилися працівники державного та приватного секторів, через що вже виникли перебої в роботі низки установ і транспортної системи.

У межах акції працівники різних галузей призупинили роботу, протестуючи проти подорожчання життя.

24-годинний страйк був оголошений профспілкою CGIL і охопить усіх працівників державного та приватного секторів: у п’ятницю заплановано 100 мітингів та маршів проти високої вартості життя, скорочень у сфері охорони здоров’я та освіти. До працівників приєднаються і студенти, які виступають також проти зростання витрат на оборону.

Акції вже спричинили перебої у роботі транспорту столиці. Лінія римського метро C закрита, а на лініях A та B можливі скорочення рейсів. Скорочення можливі також у роботі наземного транспорту.

Вранці центром Риму заплановано три ходи. Окрім акції профспілки CGIL, яка розпочнеться на площі Вітторіо Емануеле і пройде до вулиці Віа деї Форі Імперіалі, заплановано дві студентські акції: на площі Піраміде та на площі Альдо Моро перед Римським університетом ла Сап'єнца. Також передбачено дві акції на площі Санті-Апостолі та перед Міністерством освіти.

Повітряний та залізничний транспорт, а також залізничні вантажні перевезення були виключені зі страйку після втручання Гарантійної комісії. Однак у суботу о 21:00 розпочнеться ще один страйк залізничників, оголошений профспілками.

Про це повідомляє ANSA.



Профспілка CGIL підтвердила загальний страйк в Італії 20 листопада — ANSA English

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