В Італії скоїли рекордну крадіжку елітного вина на 5 мільйонів євро – Blic

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У Тоскані на складі відомої італійської виноробні Marchesi Antinori сталася безпрецедентна крадіжка: зловмисники викрали 30 000 пляшок елітного вина загальною вартістю близько 5 мільйонів євро.

Семеро осіб у масках нейтралізували сигналізацію та камери відеоспостереження, після чого за допомогою вилкових навантажувачів завантажили колекційний алкоголь у дві великі вантажівки.

Виконавчий директор компанії Ренцо Коттарелла зазначив, що це найбільший злочин такого типу в історії країни. Серед викраденого опинилися такі відомі маркові вина, як Tignanello, Solaia та Guado al Tasso, роздрібна ціна яких становить від 150 до 500 євро за пляшку. За словами керівництва, злочинці мали інсайдерську інформацію та добре розбиралися у вині, оскільки обрали найбільш цінні позиції. Правоохоронці розслідують інцидент і сподіваються відстежити вантажівки через дорожні камери.

Про це пише Blic.

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