В Італії польський півзахисник «Інтера» Пйотр Зелінський не зіграє в домашньому матчі Ліги чемпіонів проти «Штутгарта» через травму стопи. Про відсутність 32-річного футболіста на передматчевій пресконференції повідомив головний тренер італійського клубу Крістіан Ківу.

Травма після матчів збірної

За даними Interia Sport, проблеми зі здоров’ям у Зелінського тривають після його повернення зі збору збірної Польщі. Футболіст тренувався за індивідуальною програмою та через ушкодження пропустив матч Серії A проти «Аталанти», який завершився з рахунком 4:4.

Перед листопадовим збором польської команди півзахисник забив за «Інтер» у матчах проти «Фіорентини» в чемпіонаті та «Феєнорда» в Лізі чемпіонів. Під час збору він зіграв у поєдинку Ліги націй проти Швеції, що завершився нічиєю 1:1.

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Втрати Інтера в центрі поля

У матчі зі «Штутгартом» «Інтер» також не зможе розраховувати на Хакана Чалханоглу. Турецький півзахисник зазнав м’язової травми в грі з «Аталантою». Як повідомляє Interia Sport із посиланням на італійський Eurosport, його відсутність може тривати до місяця.

Після чотирьох турів «Інтер» має шість очок і посідає 15-те місце в таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. Матч італійського клубу зі «Штутгартом» відбудеться в середу, 25 листопада, о 21:00.

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