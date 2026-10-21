В Італії у 2025 році народилися 355 772 дитини, що стало новим рекордно низьким показником. Це приблизно на 14 тисяч менше, ніж у 2024 році, повідомляє ANSA English з посиланням на Національний інститут статистики Італії Istat.

Зниження триває у 2026 році

За даними Istat, із січня до липня 2026 року в країні зареєстрували 196 864 народження. Це на 1,1% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Середня кількість дітей на одну жінку в Італії у 2025 році також досягла нового мінімуму — 1,14 проти 1,18 у 2024 році.

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Вік матерів і популярні імена

Середній вік італійок під час народження першої дитини становить 32 роки. Поза шлюбом народжуються 44,1% дітей. Найпопулярнішими іменами для новонароджених у країні стали Софія та Леонардо.

Кількість народжень в Італії знижується з 2008 року, коли в країні народилися 576 тисяч дітей. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні називала зупинення спаду народжуваності абсолютним пріоритетом, а її уряд запровадив заходи підтримки сімей і податкові пільги для матерів, які працюють, залежно від рівня доходу.

Станом на 31 липня чисельність населення Італії становила 58 949 500 осіб, що на 7 тисяч більше, ніж на початку року.

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