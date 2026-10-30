В Італії відбувається загальний страйк із протестами в десятках міст — ANSA English

В Італії 30 жовтня в десятках міст відбуваються масштабні протести в межах загального страйку, який оголосила низова профспілка USB. Учасники акцій виступають проти зростання вартості життя, війни, переозброєння та політики уряду прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні, повідомляє ANSA English.

Тисячі працівників, студентів університетів і учнів старших класів, а подекуди також їхні батьки, вийшли на марші у Римі, Мілані, Неаполі, Турині, Венеції, Палермо та інших містах. Акції проходять за посиленої присутності поліції через побоювання повторення насильства.

Протести після заворушень

За даними агентства, 17–18 жовтня в Мілані під час протестів сталися заворушення та мародерство за участю молоді. Минулої суботи протести також переросли у насильство в Турині, Римі та Болоньї.

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Студентські об'єднання La Rete della Conoscenza, Link - Coordinamento Universitario та Unione degli Studenti заявили, що долучилися до робітників, які протестують проти дорожнечі та політики війни й переозброєння.

Заяви учасників акцій

Організації зазначили, що день протесту збігається з міжнародною мобілізацією портових працівників більш ніж у 40 портах Середземномор'я та Європи. Вони припиняють роботу на знак протесту проти торгівлі зброєю, мілітаризації інфраструктури та залучення портів до воєнних операцій.

Учасники акцій також звернули увагу на подорожчання оренди житла, комунальних послуг і товарів першої необхідності, тоді як зарплати втрачають купівельну спроможність. У Неаполі спалили зображення Мелоні та міністерки вищої освіти Анни Марії Берніні, у Падуї — фото міністра освіти Джузеппе Вальдітари. Біля будівлі мерії Турина в межах протесту вивантажили два контейнери з гноєм.

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