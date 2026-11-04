В Італії за день на роботі загинули 5 людей — ANSA English

В Італії 4 листопада внаслідок п’яти окремих інцидентів на робочих місцях загинули люди поблизу Лечче й Беневенто, у Маргері біля Венеції, а також у провінціях П’яченца та Новара. Про це повідомляє ANSA English.

Інциденти в п’яти місцях

Поблизу Лечче загинув 61-річний власник будівельної компанії Рушані Башкім, уродженець албанського Дурреса, який жив у Казарано. Під час робіт у приватному помешканні його придавило розсувними воротами, що впали. Рятувальникам не вдалося врятувати чоловіка.

У Сан-Лучіо-дель-Санніо в провінції Беневенто молодий працівник-мігрант із країни поза ЄС упав із драбини на території підприємства, що переробляє інертні матеріали та дробить камінь.

На суднобудівній верфі Fincantieri в Маргері 34-річний працівник помер від серцевого нападу під час роботи всередині судна.

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Наїзд автомобіля та падіння крана

У Сан-Ніколо в провінції П’яченца загинув 54-річний співробітник компанії Iren. Він перебував у вуличному технічному колодязі перед в’їздом до житлового будинку та знімав показники лічильників води, коли його зачепив автомобіль, водій якого маневрував для заїзду до гаражної зони.

Ще один випадок стався в Трекате, у провінції Новара. На 57-річного працівника на будівельному майданчику впала металева стріла крана. Обставини інциденту встановлюють.

Статистика смертей на роботі

Днем раніше в Італії також повідомляли про дві смерті на роботі. У Фабріано в регіоні Марке 57-річний працівник загинув під пресом на картонній фабриці. Ще одного робітника в районі озера Гарда вдарила платформа для перевезення крана, яка перекинулася.

За даними італійського страхового агентства від нещасних випадків на виробництві INAIL, у 2025 році в країні зареєстрували 1189 смертей, пов’язаних із роботою. Це на 37 випадків, або на 3,02%, менше, ніж у 2024 році, однак у середньому в країні гинуло понад троє працівників на день.

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