В Італії заарештували 41 людину під час операції проти Ндрангети — ANSA English

В Італії 28 жовтня під час масштабної операції підрозділу ROS карабінерів проти калабрійської мафії Ндрангета в районі Козенци заарештували 41 людину. Як повідомляє ANSA English, 24 підозрюваних взяли під варту, ще 17 помістили під домашній арешт.

Мер під домашнім арештом

Серед людей, яких помістили під домашній арешт, є мер міста Корильяно-Россано Флавіо Стазі. Агентство називає його представником лівоцентристських сил.

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Також серед заарештованих є Даміано Пепе, якого правоохоронці вважають імовірним мафіозним босом. За даними ANSA English, у п'ятницю він дістав поранення внаслідок нападу.

Підозри у низці злочинів

Підозрюваним закидають, зокрема, участь в організації мафіозного типу, убивство, незаконне володіння зброєю, вимагання, пограбування та крадіжки. До переліку також входять сприяння незаконній імміграції та участь у виборчих домовленостях, пов'язаних із мафією.

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