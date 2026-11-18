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17 листопада в Італії затримали українського блогера та арбітражника Олександра Слобоженка, який раніше став фігурантом журналістського розслідування щодо несплати податків. Затримання відбулося за запитом Бюро економічної безпеки України, переданим через Інтерпол.

Як повідомляється, Слобоженка було затримано 17 листопада на території одного з готелів.

Про це повідомляють джерела "Української правди" у правоохоронних органах.

Нагадаємо, що Польща вводить кримінальну відповідальність за треш-стріми та рекламу онлайн-казино.

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