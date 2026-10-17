В Ітурі загинули 77 цивільних під час нападів імовірних повстанців — Anadolu Agency

У провінції Ітурі на сході Демократичної Республіки Конго у вересні загинули щонайменше 77 цивільних під час серії нападів, які, за даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, імовірно здійснили бійці Allied Democratic Forces (ADF). Про це з посиланням на OCHA повідомляє Anadolu Agency.

Напади в районі Мамбаса

За даними OCHA, атаки сталися на території Мамбаса. Найбільше постраждали райони Біакато, Бандісенде та околиці центру Мамбаса. Цивільних убивали ножами та пострілами.

Нападники також викрали кількох людей і підпалили житлові будинки, коли відступали, зазначили в OCHA. Громадські організації та місцеві медіа повідомляють, що в кількох районах Мамбаса зберігається нестабільна безпекова ситуація, а напади на цивільних спричиняють переміщення населення.

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Атака на гірничі об’єкти

Цього тижня місцеві медіа також повідомили про щонайменше 10 загиблих цивільних унаслідок нападу, який приписують бійцям ADF, на кілька гірничих об’єктів у вождівстві Бабіла-Бабомбі на території Мамбаса.

Напади погіршили гуманітарну ситуацію в Ітурі, яка вже зазнала значного впливу епідемії Еболи. ADF пов’язане з бойовим угрупованням ІДІЛ, також відомим як Даєш, і діє на сході Демократичної Республіки Конго протягом кількох років.

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