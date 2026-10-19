В Ізраїлі екслікаря засудили до 27 місяців за членство в ІДІЛ — Jerusalem Post

Суд Беер-Шеви в Ізраїлі засудив колишнього лікаря медичного центру «Сорока» Мухаммада Аззама до 27 місяців позбавлення волі за членство в терористичній організації «Ісламська держава» (ІДІЛ). Як повідомляє Jerusalem Post, суд також призначив йому штраф у 15 тисяч шекелів і 12 місяців умовного покарання.

Суддя Шошана Шитріт постановила зарахувати до строку час, який Аззам уже провів під вартою. До переведення під електронний нагляд він перебував під вартою понад 17 місяців. Він має прибути до в’язниці «Декель» 8 листопада.

Матеріали щодо вибухівки та отрут

Аззама визнали винним 27 квітня після судового розгляду. За висновками суду, з 2014 року і до затримання 16 липня 2024 року він систематично переглядав пропагандистські матеріали ІДІЛ, зокрема відео боїв, страт і обезголовлень, а іноді пересилав їх іншим людям.

Після нападу під проводом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та початку війни в секторі Гази Аззам, за даними суду, присягнув на вірність лідеру угруповання. Суд також встановив, що у 2024 році, працюючи в медцентрі «Сорока», він завантажував практичні посібники щодо вибухівки та отрут.

Слідчі виявили на його електронних пристроях матеріали, систематизовані у папках, частина з яких була захищена паролями. Суд дійшов висновку, що збирання й упорядкування таких посібників свідчило про цілеспрямоване навчання та підготовку до можливого використання, а не лише про цікавість.

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Позиція захисту та обставини справи

У судовому рішенні також згадано листування, у якому Аззам висловлював схвалення злочинів 7 жовтня та поширював відповідні відео. В іншій розмові про поранених військових, яких доставили до медцентру, він, за даними суду, побажав смерті одному з них.

Суд врахував роботу Аззама лікарем як обтяжувальну обставину через його доступ до вразливих цивільних і поранених військових. Водночас вирок не встановлює, що він нападав на пацієнтів або завдавав їм шкоди.

Захист стверджував, що членство Аззама в ІДІЛ було пасивним, а сам він не робив практичних кроків для нападу, не купував матеріалів для терористичної діяльності та не планував виїжджати за кордон. Суд врахував відсутність попередніх судимостей, сімейні обставини та складні умови тримання під вартою, призначивши покарання ближче до нижньої межі визначеного діапазону.

Умовне покарання застосують, якщо протягом трьох років після звільнення Аззам скоїть визначені терористичні злочини або правопорушення проти безпеки держави. Йому також повідомили про право на оскарження вироку.

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