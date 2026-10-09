В Ізраїлі екстрені психіатричні звернення дітей зросли на 121% — Al Jazeera

В Ізраїлі кількість звернень дітей і підлітків по екстрену психіатричну допомогу зросла на 121% порівняно з періодом до початку війни. Такі дані дослідження Clalit Health Services, проведеного на основі записів приблизно 5 млн учасників системи, наводить Al Jazeera.

За даними Національного барометра психічного здоров’я, який підготували дослідницький інститут Clalit і Myers-JDC-Brookdale Institute, кожен п’ятий ізраїльтянин повідомив про серйозні труднощі в повсякденному житті через проблеми з психічним здоров’ям. Третина населення відчувала потребу в допомозі з питань психічного здоров’я, половина респондентів заявила про вплив психічного стану на дозвілля, а 35% — про труднощі у формуванні та підтриманні близьких стосунків.

Тривога та порушення звичного життя

Психіатр Ерік Вермюттен із Медичного центру Лейденського університету зазначив, що повторювані атаки, сирени та переміщення змушують людей пов’язувати звичайні рішення — зокрема про сон, навчання дітей і плани на наступний день — із питаннями безпеки. За його словами, постійна настороженість порушує сон, погіршує концентрацію та може посилювати тривогу, дратівливість і відчуження.

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Професор Інституту психіатрії, психології та нейронаук Королівського коледжу Лондона Едгар Джонс сказав, що люди по-різному пристосовуються до тривалого конфлікту. Водночас втрата близької людини або руйнування житла можуть призводити до посттравматичних станів чи депресії.

Дані щодо військових

Парламентські дані Ізраїлю зафіксували 279 спроб самогубства серед військовослужбовців із січня 2024 року до липня 2025 року. У 2024 році на військовослужбовців бойових підрозділів припало 78% смертей унаслідок самогубств у війську. Ця статистика не охоплює ветеранів, які померли внаслідок самогубства після завершення служби.

Вермюттен застеріг, що самогубство не слід вважати неминучим наслідком війни, однак конфлікт, втрати та ізоляція можуть підвищувати вразливість військових. Матеріал також нагадує, що під час нападу під проводом ХАМАС 7 жовтня 2023 року на півдні Ізраїлю загинули близько 1200 людей.

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