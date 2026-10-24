В Ізраїлі вбили українку на очах у її шестирічного сина

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В ізраїльському місті Кір’ят-Хаїм поблизу Хайфи вбили 43-річну Яну Зікову, яка народилася в Ужгороді. Трагедія сталася в її квартирі, а свідком нападу був шестирічний син жінки. У скоєнні злочину підозрюють колишнього партнера загиблої — 30-річного чоловіка.

За словами сусідів, українка разом із сином мешкала у квартирі на четвертому поверсі у будинку. Цього року хлопчик пішов до першого класу. Подейкують, що жінка раніше скаржилася на проблеми у стосунках і зізнавалася, що боїться чоловіка. На момент трагедії пара вже не жила разом.

Того дня мешканці будинку почули крики з квартири Яни Зікової і прийшли до її помешкання. Одна із сусідок забрала шестирічного хлопчика, який став свідком нападу на матір, і намагалася його заспокоїти. Наразі дитину передали під опіку відповідних соціальних служб.

На місце викликали поліцію та медиків. Однак врятувати жінку не вдалося – лікарі констатували її смерть від ножових поранень.

Підозрюваного виявили безпосередньо у квартирі та затримали. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини злочину і його мотиви. Остаточну правову оцінку діям затриманого має надати суд.

Сусіди розповідають, що Яна Зікова самостійно виховувала сина та приділяла йому багато уваги.

«Вона була приємною жінкою, дуже піклувалася про дитину й оберігала її. Це жахлива трагедія», – розповіла одна із сусідок журналістам.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, приблизно місяць тому мати Яни перебувала в Ізраїлі, але згодом повернулася до України. Родичів загиблої вже повідомили про трагедію.

Про це повідомляється із посиланням на groza-news.info.

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