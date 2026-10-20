В Ізраїлі затримали 21 підозрюваного у справі про техніку в Газі — Jerusalem Post

В Ізраїлі вранці 20 жовтня затримали 21 підозрюваного, зокрема військовослужбовців, у межах розслідування ймовірного шахрайства з використанням важкої техніки в секторі Гази. Затримання відбулися в різних частинах країни.

Схема з важкою технікою

За даними Jerusalem Post, розслідування проводив Національний підрозділ з боротьби з економічною злочинністю YALAK у складі Lahav 433 спільно з військовою поліцією та податковим управлінням.

За версією слідства, підрядники, які працювали з важкою технікою, діяли спільно з військовослужбовцями Армії оборони Ізраїлю. Вони нібито завищували дані у звітах, підробляли відомості про години роботи та вказували фіктивну діяльність техніки в секторі Гази під час кампанії «Залізні мечі».

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Підозри та подальші дії

Затриманих доправили на допити до Lahav 433. Їх підозрюють в одержанні майна шляхом обману, хабарництві та відмиванні коштів.

Слідчі також підозрюють, що внаслідок схеми могло бути вчинено шахрайство на мільйони шекелів. Очікується, що затримані постануть перед магістратським судом Беер-Шеви та військовим судом у Бейт-Ліді для розгляду питання про продовження тримання під вартою.

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