В Ізраїлі затримали 50 хасидів після прибуття з Нью-Йорка — Jerusalem Post

В аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі затримали близько 50 хасидів руху Хабад, які повернулися після року навчання в Нью-Йорку. Їх затримали у зв'язку з ухиленням від військового призову, повідомляє Jerusalem Post.

Затримання в аеропорту

За даними видання, Армія оборони Ізраїлю заздалегідь знала про прибуття групи. У кількох молодих людей вилучили паспорти, а велику кількість осіб, яких у повідомленні названо дезертирами, затримали.

Десятки затриманих, за повідомленнями, вже відпустили. Певну кількість інших людей перевели під військову варту. Тих, хто залишився під вартою, автобусом доправили до центру призову Армії оборони Ізраїлю в Тель-Хашомері, щоб вони постали перед судом.

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Умови для затриманих

Як передало Армійське радіо, затримані, які погодяться негайно вступити на службу в центрі призову, отримають умовне покарання. Тих, хто відмовиться, судитимуть і відправлять до військової в'язниці.

Армія оборони Ізраїлю також поінформувала поліцію про можливість масових протестів представників ультраортодоксальних груп біля бази в Тель-Хашомері та в'язниці Кфар-Йона.

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