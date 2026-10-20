В Ізраїлі затримали щонайменше 40 ультраортодоксів за підозрою в ухиленні — CBS News

В Ізраїлі в аеропорту Бен-Гуріон у вівторок вранці затримали щонайменше 40 ультраортодоксальних євреїв, яких підозрюють у спробі уникнути військового призову. Про це з посиланням на Армію оборони Ізраїлю повідомляє CBS News.

Затримання в аеропорту

За заявою ізраїльських військових, чоловіки пройшли через прикордонний пункт пропуску в аеропорту Бен-Гуріон. В Армії оборони Ізраїлю зазначили, що вони підлягають обов’язковій військовій службі та постануть перед судом відповідно до закону.

Масове затримання військовою поліцією стало незвичним за масштабом. Воно відбулося на тлі дискусії про те, чи мають ультраортодоксальні євреї проходити службу нарівні з іншими єврейськими громадянами Ізраїлю.

Суперечка щодо призову

Ультраортодоксальні євреї традиційно мали звільнення від служби. Однак у 2024 році Верховний суд Ізраїлю постановив, що за відсутності закону, який легалізує таке звільнення, армія має розпочати їхній призов.

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Питання рівності військового обов’язку стало важливою темою політичних дебатів після нападу під проводом ХАМАС 7 жовтня 2023 року та подальшої багатофронтової війни. Національні вибори в Ізраїлі заплановані на 27 жовтня.

Ультраортодоксальні, або харедім, становлять близько 13% населення Ізраїлю. За прогнозами Центрального бюро статистики Ізраїлю, до 2050 року їхня частка може наблизитися до 25%. Багато ультраортодоксальних чоловіків замість служби навчаються повний день у релігійних семінаріях.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу в інтерв’ю ультраортодоксальній радіостанції Kol Barama виступив проти затримань. Він заявив, що вони шкодять спробам залучати ультраортодоксів до служби без примусу.

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