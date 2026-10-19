В Ізраїлі затвердили правила виступів потерпілих перед комісіями УДЗ — Jerusalem Post

В Ізраїлі жертви сексуальних і насильницьких злочинів зможуть особисто звертатися до комісій з умовно-дострокового звільнення перед ухваленням рішення про достроковий вихід засудженого з в’язниці. Відповідні правила підписали міністр юстиції Ярів Левін і міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, повідомляє Jerusalem Post. Регламент має набути чинності 1 грудня або в день офіційного оприлюднення, якщо воно відбудеться пізніше.

Усна або письмова заява

Потерпілі зможуть обрати, чи пояснити комісії усно або письмово, як звільнення засудженого може загрожувати їхній безпеці. Для особистого виступу необхідно письмово повідомити секретаріат комісії щонайменше за 21 день до слухання. Виняток передбачено для випадків, коли потерпілий дізнався про засідання після спливу цього строку, але до його проведення.

Письмову заяву зазвичай потрібно подати не пізніше ніж за сім днів до слухання. Її надсилатимуть до секретаріату комісії в Судовій адміністрації, а не спершу через Тюремну службу Ізраїлю, як це було за попередньою процедурою. Усні пояснення можуть заслухати без присутності ув’язненого, а нова форма передбачає нерозкриття контактних даних потерпілого.

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Порядок умовно-дострокового звільнення

Правила реалізують закон, ухвалений Кнесетом у червні 2025 року за законопроєктом депутата Чілі Троппера та інших парламентарів. Закон 2001 року про права потерпілих уже дозволяв жертвам подавати письмову позицію щодо ризиків дострокового звільнення, однак особистий виступ не був гарантованим правом. Закон 2025 року також прямо додав оцінку загроз безпеці потерпілих до обставин, які має враховувати комісія.

Комісії вирішують, чи може ув’язнений відбути останню частину покарання поза в’язницею під наглядом і за визначених умов. Зазвичай клопотати про таке звільнення можна після відбуття двох третин строку. Комісії оцінюють, зокрема, поведінку засудженого у в’язниці, перспективи реабілітації та небезпеку, яку може становити його звільнення.

Новий порядок не дає потерпілим права блокувати умовно-дострокове звільнення. Слухання також не можна відкласти лише для усного виступу жертви, якщо засуджений уже відбув дві третини строку або досягне цього порогу на дату перенесеного засідання. У справах, які розглядає окремий адміністративний підрозділ щодо коротших строків ув’язнення, потерпілі зберігають право подавати позицію письмово, а не виступати особисто.

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