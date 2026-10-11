В Ізраїлі жоден блок не набирає 61 місце за даними опитувань — Jerusalem Post

В Ізраїлі серія опитувань, проведених майже за два тижні до виборів, не визначила блоку, який міг би здобути необхідну для більшості в Кнесеті 61 мандат. Партія «Яшар» на чолі з Гаді Айзенкотом лідирує або ділить перше місце в окремих дослідженнях, однак розподіл сил залишається непевним, повідомляє Jerusalem Post.

Середній результат чотирьох опитувань

Середній показник, розрахований за результатами чотирьох окремих опитувань, дає блоку прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та сіоністській опозиції приблизно по 52,3 місця. До блоку Нетаньягу у цьому розрахунку включили партію «Народ Ізраїлю», яку очолює Офер Вінтер. Видання наголошує, що цей середній показник не є окремим соцопитуванням або прогнозом результатів виборів.

На підсумок боротьби за формування наступного уряду може вплинути доля партій, які перебувають поблизу виборчого бар'єра. Зокрема, у різних опитуваннях партія Вінтера або долає бар'єр, або не набирає необхідної підтримки.

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Відмінності між дослідженнями

За даними Maariv, блок коаліції та сіоністська опозиція мають по 52 мандати. «Лікуд» додав одне місце, тоді як партія «Демократи» втратила одне. Арабські партії сукупно отримують 12 місць.

Опитування Channel 13 зафіксувало по 20 місць у «Яшар» і «Лікуду». Блок Нетаньягу там має 55 мандатів, блок Айзенкота — 50, а арабські партії — 15. «Народ Ізраїлю» в цьому дослідженні долає виборчий бар'єр і здобуває п'ять місць.

Дані KAN 11 і Channel 12

Згідно з опитуванням KAN 11, «Яшар» отримує 23 мандати, «Лікуд» — 21, а партія колишнього прем'єр-міністра Нафталі Беннета B’Yachad — 12. Партія Вінтера не долає виборчий бар'єр; за такого розподілу блок Айзенкота має 52 місця, а блок Нетаньягу — 51. Channel 12 також віддає «Яшар» 23 мандати, а «Лікуду» — 21; опозиційні партії сукупно отримують 54 місця, коаліція — 49.

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