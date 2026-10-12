В Ізраїлі знесли 80 будинків і виселили 400 людей — Anadolu Agency

Ізраїльська влада 12 жовтня знесла близько 80 будинків у палестинському селі Аль-Дахія в пустелі Негев на півдні Ізраїлю. Приблизно 400 мешканців залишилися без житла, повідомляє Anadolu Agency.

Рішення після відмови суду

За даними ізраїльського суспільного мовника KAN, будинки демонтували співробітники Земельного управління Ізраїлю за підтримки посилених поліцейських сил, що перебували у віданні міністерства національної безпеки. KAN повідомив, що споруди знесли через твердження про їхнє будівництво без дозволів.

Аль-Дахія розташована на північ від міста Рахат і не визнана ізраїльською владою. Демонтаж провели після того, як окружний суд Беер-Шеви 11 жовтня відхилив петицію про відтермінування знесення.

Реакція арабських партій

Об'єднаний список, до якого входять три арабські партії, засудив знесення, назвавши його продовженням політики руйнування, викорінення та переміщення жителів арабських сіл Негеву. Заступник мера Рахата Хассан ан-Насасра заявив, що дії влади є передвиборною пропагандою міністра національної безпеки Ітамара Бен-Ґвіра.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У джерелі також зазначається, що Бен-Ґвіра звинувачують у використанні знесення житла в межах своєї передвиборчої кампанії. Лідер Об'єднаного арабського списку Мансур Аббас, за інформацією KAN, звернувся до генеральної прокурорки Галі Бахарав-Міари з вимогою негайно призупинити накази про знесення житла до завершення виборів і формування нового уряду.

Аббас заявив, що жителі невизнаних сіл Негеву не можуть отримати дозволи на будівництво через відсутність планування, за яке, на його думку, відповідає держава. Загальні вибори в Ізраїлі заплановані на 27 жовтня.

Десятки палестинських сіл у Негеві не визнані владою, а їхні будинки вважають несанкціонованими. Такі поселення не підключають до водо-, електромереж і доріг та не забезпечують школами, клініками й іншими базовими послугами.

Читай нас у