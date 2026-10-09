В Казахстані звільнили з ізолятора українку, затриману за запитом РФ

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Українку Любов Рожанську, яку затримали в Казахстані за запитом Росії, звільнили з ізолятора в Астані. Жінка вже залишила країну та прямує до Одеси.

За словами адвоката, Любов Рожанську затримали 1 жовтня, а вже 4 жовтня відпустили через закінчення встановленого законом строку затримання.

Після звільнення українка кілька днів перебувала на території посольства України в Казахстані. Згодом вона змогла вилетіти з країни.

Любов Рожанська прилетіла до Астани зі Стамбула, щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його в Україну.

У 2021 році донька Рожанської разом із хлопчиком переїхала до Росії. Згодом жінка отримала російське громадянство для себе та сина.

У 2025 році Верховний Суд України визначив місцем проживання дитини Одесу. Влітку 2026 року родичі з боку нового чоловіка матері запропонували передати хлопчика бабусі.

Однак згодом з’ясувалося, що ще у 2023 році російські правоохоронці відкрили проти Рожанської кримінальну справу. Її звинуватили в замаху на викрадення дитини та ініціювали екстрадицію до Росії.

Адвокат Юрій Прянишников вважає, що затримання Любові Рожанської було заздалегідь спланованою провокацією російської ФСБ із політичним підтекстом.

Водночас онук Рожанської перебуває в українських списках дітей, викрадених Росією.

Наразі звільнена українка залишила Казахстан і прямує до Одеси.

Про це повідомляє адвокат Юрій Прянишников.

Нагадаємо, у столиці Казахстану Астані затримали громадянку України Любов Рожанську, яку Росія оголосила в розшук. Жінку затримали 1 жовтня в аеропорту під час прикордонного контролю після прильоту зі Стамбула.

Посольство України в Казахстані просило казахстанську сторону не задовольняти запит Росії на екстрадицію українки Любові Рожанської. Жінку затримали 1 жовтня в аеропорту Астани, куди вона приїхала забрати онука, якого мали передати його українському батькові. Зараз Рожанська перебуває у слідчому ізоляторі, а українські дипломати підтримують зв’язок із її адвокатами.

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