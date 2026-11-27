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Італія заявила, що не була поінформована про українську операцію в лівійському Бенгазі та не узгоджувала її з Києвом.

Відповідну заяву зробив віцепрем’єр-міністр і глава МЗС Італії Антоніо Таяні, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про координацію дій із міжнародними партнерами.

Таяні наголосив, що італійська сторона не отримувала жодних повідомлень про дії України в Лівії, а союзники не брали участі в їхньому погодженні. За його словами, твердження українського президента про попередню координацію не відповідають дійсності.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не може залишати без реагування російські судна, які перевозять зброю або становлять загрозу. Президент наголошував, що операції українських сил у міжнародних водах або поблизу інфраструктури інших держав мають узгоджуватися з партнерами.

Джерело: Sky TG24.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у лівійському порту Бенгазі.

Також у Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

Українські морські безпілотники, які атакували російський корвет «Меркурій» у Лівії, могли бути запущені з території Албанії або з лівійських морських баз Місрата та Завія, що перебувають під контролем уряду національної єдності в Тріполі, повідомила французька газета Le Monde.

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