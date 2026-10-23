В.о. канцлера юстиції Естонії назвав правила TalTech дискримінацією — ERR News

В Естонії виконувач обов’язків канцлера юстиції Оларі Коппель заявив, що Талліннський технічний університет TalTech не може відмовляти громадянам росії та Білорусі у вступі лише через те, що їхнє законне право на перебування в країні може завершитися до закінчення навчання. Про це повідомляє ERR News.

Офіс канцлера юстиції розглянув скаргу громадянина росії, якому TalTech відмовив через відсутність чинного дозволу на проживання. Правила вступу університету передбачають, що громадяни росії та Білорусі повинні мати законні підстави для перебування в Естонії протягом усього стандартного строку навчальної програми.

Позиція канцлера юстиції

Заступник канцлера юстиції та радник Оларі Коппель, який виконує обов’язки канцлера, вважає це правило порушенням конституційного принципу рівного ставлення. За його словами, обмеження дискримінує вступників за громадянством.

Коппель зазначив, що заявник живе в Естонії чотири роки, закінчив естонську середню школу та склав іспит з естонської мови на рівень B2. Поліція та прикордонна служба Естонії відмовила йому в тимчасовому дозволі на проживання та зобов’язала залишити країну. Заявник оскаржив ці рішення в адміністративному суді, а строк його виїзду з Естонії продовжили.

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Аргументи університету

TalTech не запросив заявника на вступну співбесіду через відсутність законних підстав для перебування в країні. В університеті пояснюють обмеження ризиком, що студент може не завершити навчання, якщо втратить право залишатися в Естонії.

Водночас Коппель наголосив, що студенти будь-якого громадянства можуть перервати навчання з різних причин. Він також зазначив, що громадяни інших держав можуть подаватися до TalTech, навіть якщо їхні візи або дозволи на проживання не покривають усього строку програми.

Естонські санкції обмежують для росіян і білорусів отримання віз, а також тимчасових дозволів на проживання для роботи, навчання або ведення бізнесу. Однак, за позицією Коппеля, санкції не забороняють громадянам цих двох країн навчатися в естонських університетах, тому TalTech не має законних підстав установлювати власні вступні обмеження. Ректор TalTech Тійт Ланд заявив, що університет перегляне вимоги до вступу, якщо суд ухвалить рішення на користь заявника.

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