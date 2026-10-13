В ОАЕ затримали двох пілотів flydubai — The Hindu

В Об’єднаних Арабських Еміратах затримали двох громадян Мальдів, які працюють пілотами авіакомпанії flydubai, у межах розслідування ймовірної спроби захоплення літака на рейсі Дубай—Тель-Авів. Про це повідомляє The Hindu.

За даними мальдівського порталу Adhadhu, чоловіків узяли під варту 3 жовтня, а посольство Мальдів в ОАЕ поінформувало їхні родини про затримання. Влада Мальдів відмовилася коментувати цю справу. Органи влади ОАЕ також не розкрили деталей підозр проти затриманих і перебігу розслідування їхньої можливої причетності.

Розслідування нападу на борту

Затримання відбулися на тлі розширення розслідування інциденту 30 вересня на рейсі FZ1073, який прямував із Дубая до Тель-Авіва. На борту було 174 особи, зокрема пасажири й члени екіпажу.

За даними влади ОАЕ, другий пілот, 29-річний громадянин Оману Хаммам аль-Хаммамі, обвинувачується в нападі на командира екіпажу — громадянина Індії Сміта Маччхара — із сокирою та спробі перебрати керування літаком. ОАЕ назвали інцидент спробою терористичного нападу.

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Маччхар зазнав тяжких поранень, але, за повідомленнями, чинив опір нападникові та відчинив двері кабіни. Після цього члени екіпажу й пасажири змогли знешкодити другого пілота та допомогти стабілізувати літак. Він здійснив аварійну посадку в аеропорту Табук у Саудівській Аравії.

Ймовірні зв’язки затриманих

За даними газети Mihaaru, двоє затриманих пілотів могли спілкуватися з аль-Хаммамі на роботі та мешкати з ним в одній будівлі. Водночас правоохоронці не уточнювали характер цих можливих зв’язків і не повідомляли про докази у справі.

Генеральний прокурор ОАЕ заявив, що розслідування проводять у координації з регіональними службами безпеки, щоб з’ясувати обставини інциденту та можливі контакти обвинуваченого з іншими людьми або групами. Індійське Національне агентство розслідувань також відкрило справу щодо нападу на Маччхара. Міністерство закордонних справ Індії повідомляло, що після операції в лікарні Абу-Дабі його стан поліпшується.

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