В Огайо 14 муніципалітетів обмежили дата-центри — Fortune

У США щонайменше 14 муніципалітетів штату Огайо у вівторок схвалили заборони або інші обмеження для дата-центрів. Серед них — Санбері, де обмеження спрямоване проти запланованого дата-центру Amazon. Як повідомляє Fortune, зростання рахунків за електроенергію стало одним із головних аргументів противників масштабного розширення інфраструктури для штучного інтелекту.

Електроенергія та виборча кампанія

Кандидати від обох партій у штатах Середнього Заходу та Середньоатлантичного регіону пов'язували питання вартості життя зі споживанням електроенергії дата-центрами. Абдул Ель-Сайєд, який, за прогнозом NBC News, переміг на виборах до Сенату в Мічигані, закликав не підвищувати тарифи для населення та вимагав, щоб дата-центри самі оплачували свій енергетичний попит.

В Огайо демократ Шеррод Браун переміг сенатора-республіканця Джона Гастеда, виступаючи за скасування податкових пільг для компаній, що будують дата-центри, і оплату ними комунальних послуг, потрібних для роботи таких об'єктів. Обидва кандидати на посаду губернатора Огайо — демократка Емі Актон, яка перемогла, та республіканець Вівек Рамасвамі — пропонували мораторій на нові дата-центри. У Мічигані республіканець Майк Роджерс у серпні підтримав річний мораторій, а республіканець Байрон Дональдс, який переміг на виборах губернатора Флориди, пропонував обмеження для таких об'єктів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зростання витрат

Fortune зазначає, що мережевий оператор PJM Interconnection, який обслуговує 13 штатів від Нью-Джерсі до північного Іллінойсу, зафіксував стрибок цін на резервні генерувальні потужності: з 28,92 долара за мегават-добу у 2024–2025 роках до 329,17 долара у 2026–2027 роках. Незалежний монітор ринку Monitoring Analytics оцінив, що дата-центри забезпечили 63% приросту ціни на аукціоні 2025–2026 років. За даними Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу, це становило 9,3 млрд доларів, які були відшкодовані споживачами через вищі тарифи.

За оцінкою Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу, це додає близько 16 доларів щомісяця до середнього рахунку домогосподарства в Огайо та 18 доларів у західній частині Меріленду. Консалтингова компанія ICF прогнозує, що до 2030 року тарифи для побутових споживачів у зоні PJM можуть зрости на 30–60%.

Водночас Асоціація виробників Огайо відкинула твердження, що саме дата-центри спричиняють дорожчання електроенергії. Amazon не повідомила, чи вплинуть місцеві голосування на її плани розширення, але заявила про незмінність своїх зобов'язань перед громадами, де працює компанія.

Читай нас у