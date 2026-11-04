В Огайо прогнозують схвалення вимоги фотоідентифікації для голосування — The Hill

В Огайо, США, за прогнозом Decision Desk HQ, виборці схвалять конституційну поправку, яка закріпить вимогу пред’являти видане державою посвідчення особи з фотографією для голосування. Ініціатива під назвою Issue 3 має внести цю вимогу до конституції штату, повідомляє The Hill.

Результати підрахунку

За даними Decision Desk HQ, після підрахунку 87% бюлетенів Issue 3 підтримали 66% виборців. Закон Огайо вже вимагає від виборців пред’являти фотоідентифікацію під час голосування. Нова поправка має закріпити цю вимогу в конституції штату.

Прийнятні документи

До прийнятних документів належать чинні водійські права Огайо або посвідчення особи штату, паспорт чи паспортна картка США. Також прийматимуть військове посвідчення США, посвідчення Національної гвардії Огайо або посвідчення Міністерства у справах ветеранів США.

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Поправка також стосується голосування поштою або заочно. У таких випадках виборці мають надати видане державою посвідчення з фотографією, якщо закон не дозволяє підтвердити особу підписом і щонайменше одним іншим визначеним унікальним ідентифікатором.

Релігійний виняток

Документ передбачає можливість релігійного винятку для людей, які заперечують проти фотографування та не мають виданого державою посвідчення з фото. У такому разі штат зможе застосувати альтернативний спосіб перевірки особи виборця.

Чинне законодавство Огайо вже передбачає подібний виняток на виборчій дільниці. Виборець має підписати афідевіт про відсутність фотоідентифікації з релігійних причин і вказати останні чотири цифри номера соціального страхування.

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