В Оклахомі чоловіка звинуватили у розсиланні сотень листів із порошком — The Guardian

У США федеральна влада висунула жителю Оклахоми Робіну Мартіну обвинувачення у розсиланні сотень листів із білим порошком посадовцям перед виборами 2024 та 2026 років. Як повідомляє The Guardian, йому інкримінують передання неправдивого повідомлення та надсилання погрозливих повідомлень.

Порошок був дріжджами або борошном

У судовому документі, оприлюдненому 3 листопада, ФБР заявило, що порошки в перевірених листах виявилися дріжджами або борошном. Водночас не всі відправлення були повністю перевірені.

Очікувалося, що Мартін уперше постане перед судом у Оклахома-Сіті того ж дня. В онлайн-реєстрах не було даних про адвоката, який міг би прокоментувати справу від його імені.

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Розслідування листів по країні

Минулого місяця федеральні органи повідомили про розслідування листів із «підозрілими речовинами», які надсилали до офісів Конгресу та виборчих органів по всій країні. Одержувачів закликали вважати такі відправлення потенційно небезпечними.

У повідомленні сержанта-ат-армс Сенату США, яке отримало Associated Press, ішлося, що правоохоронці намагалися перехопити додаткові листи. Водночас там попередили, що частина відправлень могла дістатися адресатів. ФБР та Поштова інспекційна служба США розслідували ці випадки.

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