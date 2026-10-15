В ООН попередили про вкрай високий ризик повернення війни до Гази — Anadolu Agency

Виконувач обов’язків спеціального координатора ООН з близькосхідного мирного процесу Раміз Алакбаров під час брифінгу в Раді Безпеки заявив, що ситуація в секторі Гази та на окупованому Західному березі, включно зі Східним Єрусалимом, залишається вкрай крихкою. Він наголосив, що повернення до війни необхідно уникнути за будь-яку ціну, повідомляє Anadolu Agency.

Ситуація в Газі

За словами Алакбарова, після припинення вогню минув рік, однак становище в Газі все ще є вкрай нестабільним. Він заявив, що ізраїльські військові операції тривали й призвели приблизно до 1 500 загиблих, серед яких понад 320 дітей.

Посадовець ООН описав умови, в яких живуть мешканці Гази: зношені намети, переповнені місця розміщення переміщених людей і суттєво пошкоджені будівлі. За його словами, системи водопостачання та санітарії зазнали значних руйнувань, а більша частина Гази досі живе в темряві. Він наголосив, що люди не мають пережити ще одну зиму без безпечного житла та базових послуг.

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Алакбаров зазначив, що екстреної допомоги дітям недостатньо: відновлення має відбуватися разом із політичним поступом.

Напруження на Західному березі

За оцінкою Алакбарова, ситуація на Західному березі, включно зі Східним Єрусалимом, погіршується через ізраїльські військові операції, обмеження пересування, переміщення людей і напади з боку палестинців. Він також заявив, що насильство з боку поселенців зберігається на «надзвичайно високому рівні», а напади на палестинців відбуваються щодня.

Посадовець назвав свою оцінку реалістичною та сказав, що відчуває обов’язок попередити Раду Безпеки. На його думку, палестинцям та ізраїльтянам потрібні не короткострокові рішення, а переконливий шлях до миру й завершення конфлікту. Він закликав міжнародну спільноту перейти від заяв до конкретних дій і повернутися до справжнього мирного процесу.

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