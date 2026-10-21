В ООН прогнозують найсильніше за 40 років Ель-Ніньйо — RMF24

Явище Ель-Ніньйо може досягти сили, якої не спостерігали протягом останніх чотирьох десятиліть. Про це заявила очільниця метеорологічної агенції ООН Селесте Сауло, повідомляє RMF24.

Ризик спеки, посух і повеней

Очікується, що Ель-Ніньйо принесе хвилі спеки в окремі регіони та порушить звичний режим опадів. Це може спричинити сильні посухи в одних частинах світу й повені — в інших.

Серед глобальних наслідків явища також називають підвищення середньої світової температури, погодні аномалії та вплив на економіку, зокрема через зміни цін на продовольство. Кліматологи почали попереджати про можливе рекордне Ель-Ніньйо ще навесні.

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Що таке Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо — це тепла фаза циклу Ель-Ніньйо — Південне коливання, або ENSO. Вона пов’язана зі стійким підвищенням температури поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану.

За звичайних умов пасати переміщують теплі поверхневі води на захід Тихого океану, до Азії та Австралії. Під час Ель-Ніньйо ці вітри слабшають або змінюють напрямок, а тепла вода рухається на схід, у бік узбережжя Південної Америки. Це перешкоджає підняттю холодних вод, багатих на поживні речовини, біля берегів Перу та Еквадору.

У Південній Америці наслідками явища можуть бути сильні зливи, повені та проблеми в рибній промисловості через зменшення кількості планктону. У Південно-Східній Азії та Австралії Ель-Ніньйо пов’язують із посухами, пожежами та дефіцитом води.

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