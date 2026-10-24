В Орлеані організували контрдемонстрацію проти з’їзду Національного об’єднання — France 24

За повідомленням France 24, у французькому Орлеані організували масштабну контрдемонстрацію проти щорічного з'їзду ультраправого Національного об'єднання. З'їзд партії відбувається в Орлеані, розташованому на південь від Парижа, на тлі посилення напруженості. Матеріал France 24 про цю подію оприлюднили 24 жовтня 2026 року.

Щорічний з'їзд партії

France 24 повідомляє, що одним із очікуваних результатів партійного з'їзду має стати офіційний старт президентської кампанії Марін Ле Пен. Іншим очікуваним результатом є переобрання Жордана Барделли на посаду лідера Національного об'єднання.

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На щорічний з'їзд, за даними телеканалу, очікують тисячі прихильників партії. France 24 називає організовану контрдемонстрацію масштабною.

Підготовка місцевої влади

Контрдемонстрацію організували як протест проти расизму, фашизму та імперіалізму. Місцева влада готується до можливих сутичок між прихильниками партії та учасниками контрдемонстрації.

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