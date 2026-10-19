В Ормузькій протоці атакували щонайменше 15 суден — The Guardian

В Ормузькій протоці за останні 10 днів атакували щонайменше 15 контейнеровозів. Деякі судна зазнали ударів дронів, інші підірвалися на мінах. У неділю судно атакували реактивною гранатою, випущеною з малого човна за 120 км на північний схід від саудівського порту Джубайль, повідомляє The Guardian.

Затоплений контейнеровоз і пошуки вантажу

Минулої середи судно, що прямувало з Карачі до Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах, затонуло після зіткнення з міною, заявило іранське державне телебачення. Усіх 21 члена екіпажу евакуювали, про постраждалих не повідомляли. У воді помітили десятки контейнерів із приблизно 2 500, які перевозило судно.

Чутки про те, що серед вантажу могли бути iPhone та інші дорогі товари, спонукали рибалок та інших людей шукати контейнери. Ці припущення підживлювали згенеровані штучним інтелектом фальшиві фото в соцмережах. Заступник керівника підрозділу культурних і соціальних питань іранської кіберполіції Джавад Мохтар Резаї заявив, що солона вода й висока вологість можуть пошкодити електронні компоненти, батареї та екрани пристроїв. Речник Іранської асоціації мобільного зв’язку Мейсам Дуст-Мохаммаді зазначив, що перевозити дорогі телефони морем було б незвично.

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Скорочення судноплавства та удари по танкерах

За даними Управління морських торговельних операцій Великої Британії, упродовж семи днів до п’ятниці, 16 жовтня, атак зазнали 12 суден. Більшість останніх інцидентів сталися поблизу оманського узбережжя, на маршруті, який Іран вважає несанкціонованим. Корпус вартових ісламської революції заявляє про право атакувати судна, які проходять протокою без його дозволу або з вимкненими транспондерами.

У суботу, за твердженням Корпусу вартових ісламської революції, були уражені два нафтові танкери, зокрема супертанкер із 2 млн барелів нафти. Агентство Fars оприлюднило відео, яке нібито показує пожежу на танкері, однак його автентичність незалежно не підтверджена. Ще один танкер, як повідомляється, зазнав удару пізно ввечері в неділю.

Управління морських торговельних операцій Великої Британії зафіксувало 254 проходи через протоку за тиждень до 14 жовтня: 125 суден прямували назовні, ще 129 — у зворотному напрямку. Це приблизно на 70% менше за рівень до початку конфлікту. Іран запропонував відкрити протоку через шість днів в обмін на послаблення санкцій.

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