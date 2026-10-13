В Ормузькій протоці невідомі снаряди влучили в контейнеровоз і танкер — Anadolu Agency

В Ормузькій протоці у вівторок, 13 жовтня, невідомі снаряди влучили в контейнеровоз і танкер під час двох окремих інцидентів. Про це з посиланням на британське Управління морських торговельних операцій повідомляє Anadolu Agency.

Розслідування інцидентів

UKMTO оприлюднило два окремі попередження. За даними перевірених джерел, у кожне із суден влучив невідомий снаряд. Влада розслідує обидва випадки.

Агентство не назвало судна та не повідомило про можливих постраждалих, масштаби пошкоджень або причетних до інцидентів. Час обох випадків також залишається непідтвердженим.

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UKMTO закликало судна обережно проходити через протоку та повідомляти управління про будь-яку підозрілу активність.

Обмеження судноплавства

Із квітня Іран запровадив обмеження для морського руху через Ормузьку протоку, зокрема визначив транзитні маршрути та вимогу завчасно координувати прохід із військово-морськими силами Корпусу вартових ісламської революції.

30 травня Тегеран заявив, що судна мають заздалегідь отримувати дозвіл від ВМС КВІР для проходження протокою. Іранська влада попередила, що транзит без такого дозволу вважатиме загрозою безпеці. Інциденти сталися на тлі напруженості між Іраном і США щодо судноплавства в Ормузькій протоці.

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