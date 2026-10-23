В РФ можуть легалізувати онлайн-казино через дефіцит бюджету

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Міністерство фінансів Росії розглядає можливість легалізації онлайн-казино, щоб поповнити державний бюджет. Відомство вивчає варіант регулювання такого грального бізнесу за аналогією з букмекерськими конторами.

«У багатьох країнах діє також практика легалізації [онлайн-казино], тобто регулювання цієї діяльності. Так само, як ми регулюємо букмекерів, ми зараз усі опції ці вивчаємо», — сказав Чебесков.

За його словами, Мінфін РФ аналізує закордонний досвід регулювання онлайн-казино, а також механізми протидії нелегальному гральному бізнесу.

Чебесков наголосив, що влада має продовжувати боротьбу з рекламою незаконних азартних ігор.

За оцінками АНО «Центр боротьби з лудоманією», у Росії близько 150 тисяч людей страждають на важку форму ігрової залежності та мають значні борги.

Водночас приблизно 9 мільйонів росіян, або понад 6% населення країни, регулярно грають в онлайн-казино чи роблять ставки.

Наразі онлайн-казино в Росії заборонені. Із 2009 року азартні ігри дозволено проводити лише у спеціальних гральних зонах. Вони працюють в Алтайському та Приморському краях, Калінінградській області та Сочі.

За даними АІРІС, у 2025 році казино в цих зонах перерахували до бюджету 2,6 млрд рублів податків.

Потенційні бюджетні надходження від легалізації онлайн-казино можуть бути значно більшими. Як раніше писав The Moscow Times, міністр фінансів РФ Антон Силуанов пропонував президенту Росії Володимиру Путіну легалізувати онлайн-казино, щоб збільшити доходи державного бюджету.

За оцінкою Силуанова, такий крок може приносити російській скарбниці до 100 млрд рублів щороку.

Таким чином, на тлі бюджетних проблем російська влада розглядає можливість легалізації онлайн-казино як одного з потенційних джерел додаткових надходжень. Водночас поширення азартних ігор пов’язане з ризиками ігрової залежності та накопичення боргів серед населення.

Про це заявив заступник міністра фінансів РФ Іван Чебесков.

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