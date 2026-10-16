В РФ продюсерку засудили до колонії через заклики до тероризму

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Перший Західний окружний військовий суд у Санкт-Петербурзі засудив телевізійну продюсерку Капітоліну Аверіну до шести з половиною років колонії загального режиму. Її звинуватили у закликах до тероризму. Про це повідомляють «Север.Реалии» з посиланням на власні джерела.

Вирок Аверіній оголосили 15 жовтня. Згідно з карткою судової справи, їй інкримінували три епізоди закликів до тероризму.

За інформацією ЗМІ, кримінальну справу проти продюсерки порушили через її висловлювання в чатах Telegram-каналів. Зокрема, йшлося про заклик «бомбити Москву».

Знайомі Аверіної розповіли виданню, що вона залишала ці коментарі після смерті свого цивільного чоловіка Юрія Стратія. Він служив у Збройних силах України та загинув у травні 2023 року поблизу села Роботине Запорізької області.

Продюсерку затримали 5 лютого 2026 року в Івангороді. За даними «Север.Реалии», вона приїхала туди, щоб відвідати свою 71-річну матір, яка хворіла.

13 лютого Аверіну внесли до списку «терористів і екстремістів» Росфінмоніторингу.

Розслідуванням справи займалося управління Федеральної служби безпеки Росії в Калузькій області. Після затримання продюсерку доправили до слідчого ізолятора № 1 у Калузі.

До затримання Каполіна Аверіна працювала над виробництвом розважального контенту. Вона брала участь у створенні програм «Без комплексів» Лоліти Мілявської на Першому каналі та «Вагітна через обман» на телеканалі «Ю».

Також Аверіна була продюсеркою проєкту «Таємниці Чапман» на телеканалі «Рен ТВ» і брала участь у зйомках фільмів для телеканалу Міністерства оборони Росії «Звезда».

За словами знайомих продюсерки, робота на державних телеканалах не заважала їй дотримуватися опозиційних поглядів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Аверіна закрила свої сторінки в соціальних мережах, однак продовжувала публікувати антивоєнні дописи.

До цього на тимчасово окупованій території Запорізької області російський окупаційний суд засудив місцевого працівника школи до 13 років колонії суворого режиму. Чоловіка звинуватили у шпигунстві на користь України.

Окупаційний суд у Запорізькій області засудив жителя Мелітополя до 14 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у державній зраді. Приводом для кримінального переслідування став переказ 500 гривень на рахунок, пов’язаний із Збройними силами України.

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