В рф визнали скорочення кількості охочих йти на війну проти України

Влада російського Башкортостану офіційно визнала зменшення кількості жителів, готових укладати контракти з Міноборони РФ для участі у війні проти України. Це стало підставою для скорочення бюджету на одноразові виплати новобранцям із 13,6 млрд до 12,6 млрд рублів.

Про зменшення кількості охочих воювати йдеться у пояснювальній записці до проєкту бюджету республіки на 2027–2028 роки від 11 листопада. У документі зазначено, що фінансування виплат скорочують саме через зниження кількості громадян, які підписують контракти з російським військовим відомством.

Водночас Башкортостан залишається російським регіоном із найбільшою кількістю підтверджених загиблих у війні проти України. За даними «Медіазони», станом на листопад 2026 року поіменно встановлено 11 990 загиблих жителів республіки. Це майже 0,3% її населення.

Башкортостан посів перше місце за кількістю підтверджених втрат серед регіонів РФ у вересні 2024 року й утримує його досі. У липні 2026-го він став першим регіоном Росії, де кількість встановлених загиблих перевищила 10 тисяч.

Ситуацію ускладнюють і фінансові проблеми республіки. Зокрема, надходження податку на прибуток скоротилися на 38%, а за перше півріччя 2026 року бюджет виконали з дефіцитом у 17,1 млрд рублів — це майже 71% від запланованого на весь рік показника.

Через нестачу коштів місцева влада скорочує витрати на вуличне освітлення, у 20 разів зменшила регіональні виплати родинам загиблих військових, а також продала «Роснефти» решту акцій компанії «Башнефть». У серпні глава Башкортостану Радий Хабіров визнавав, що за умов дефіциту бюджету влада змушена продавати майно, оскільки залучати позики на ринку дорого.

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