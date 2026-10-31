В РФ заявили, що газ у Європі може подорожчати до $2500 за тисячу кубометрів

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Ціни на газ у Європі можуть зрости до $2500 за тисячу кубометрів, якщо майбутня зима буде холодною. Такий прогноз озвучив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Водночас це його особиста оцінка, а не підтверджений сценарій чи прогноз незалежних аналітиків.

За словами Олексія Міллера, європейські ціни на газ уже в жовтні перевищили $1200 за тисячу кубометрів. Він стверджує, що західні експерти очікували такого рівня лише в період пікового осінньо-зимового споживання.

Як аргумент на користь свого прогнозу керівник «Газпрому» навів заповненість німецьких газосховищ. За його даними, резервуари Німеччини — найбільшого споживача газу в Європі — заповнені на 61,6%.

Міллер пов’язав цей показник із низькими темпами закачування газу та припустив, що за холодної зими вартість палива в окремі періоди може сягнути $2500 за тисячу кубометрів.

Водночас наведені Міллером дані стосуються саме Німеччини, а не всього Європейського Союзу.

За інформацією Reuters від 29 жовтня, європейські газосховища загалом були заповнені приблизно на 75%, тоді як у Німеччині рівень запасів становив 61,7%.

Німецьке Міністерство економіки та енергетики відкинуло звинувачення в тому, що країна недостатньо поповнювала резерви. У відомстві заявили, що постачання газу залишаються забезпеченими завдяки скрапленому природному газу, трубопровідному імпорту та інтегрованій газовій мережі.

Підвищення котирувань відбувається на тлі перебоїв із постачанням скрапленого природного газу з Близького Сходу.

28 жовтня базова ціна газу на нідерландському хабі TTF короткочасно сягнула 100 євро за мегават-годину. Це найвищий показник із грудня 2022 року.

Як повідомляє Reuters, на ринок тиснуть проблеми з морськими перевезеннями та невизначеність щодо майбутніх постачань напередодні опалювального сезону.

Прогноз у $2500 за тисячу кубометрів є оцінкою самого Олексія Міллера за умови холодної зими. Його не можна вважати підтвердженим сценарієм або консенсусом незалежних аналітиків.

Заява голови «Газпрому» пролунала на тлі реального зростання біржових цін на газ у Європі. Однак це не означає, що ринок обов'язково досягне названого ним рівня протягом опалювального сезону.

Про це повідомляють російські компанії та Reuters.

Раніше ціна європейського природного газу перевищила €100 за мегават-годину вперше з 2022 року.

Трейдингова компанія Trafigura уклала нову п’ятирічну угоду про постачання природного газу німецькому державному імпортеру Securing Energy for Europe (SEFE).

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