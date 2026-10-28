В Росії готують обмеження на закордонний інтернет-трафік для громадян

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Міністерство цифрового розвитку Росії розглядає можливість запровадження обмежень на закордонний інтернет-трафік для користувачів. Зокрема, відомство пропонує пропускати весь трафік із закордонних доменів через обладнання для блокування сайтів, а також установлювати ліміти на його обсяг.

За словами співрозмовників видання, відповідні зміни Мінцифри планує включити до законопроєкту про реформу телекомунікаційної галузі, розробку якого розпочали навесні 2026 року.

Визначати допустимий обсяг закордонного трафіку для росіян, за попередніми планами, має саме Мінцифри.

Наразі технічні засоби протидії загрозам (ТСПУ) фільтрують інтернет-трафік російських операторів відповідно до закону про «суверенний Рунет». За допомогою цього обладнання Роскомнадзор блокує сайти та уповільнює роботу сервісів у російському сегменті інтернету.

Згідно з проєктом федерального бюджету Росії, у 2027–2029 роках на роботу системи фільтрації та блокування інтернет-ресурсів планують спрямувати майже 60 млрд рублів.

У Мінцифри заявили, що мета законодавчих ініціатив, які готують, — зробити телекомунікаційний ринок «більш прозорим і орієнтованим на інтереси користувачів, а послуги зв’язку — безпечними».

Фахівці, з якими поспілкувалося Forbes, вказують на серйозні технологічні труднощі, пов’язані з реалізацією таких обмежень.

Партнер ComNews Research Леонід Коник пояснив, що відокремити закордонний інтернет-трафік від російського в режимі реального часу надзвичайно складно. Це пов’язано з тим, що маршрути передавання даних нерідко проходять через інші держави.

На думку Коника, запровадження лімітів на міжнародний трафік може призвести до порушення зв’язності інтернету.

За словами технічного експерта RKS Global, значну частину закордонного трафіку в Росії становлять засоби обходу блокувань. Водночас користувачі також використовують міжнародний трафік для оновлення операційних систем Android та iOS, роботи магазинів застосунків, Telegram та онлайн-ігор.

Експерт наголосив, що ТСПУ не здатне самостійно обмежувати трафік конкретного абонента. Через це операторам, імовірно, доведеться передавати Роскомнадзору інформацію про активність користувачів в інтернеті в режимі реального часу.

Експерт із цифрової безпеки проєкту «Мережеві свободи» Станіслав Селезньов зазначив, що чинне законодавство не встановлює ліміту на обсяг легального трафіку для окремого абонента. Водночас квоти можуть визначатися за домовленістю з провайдером.

Селезньов також зауважив, що передбачений законом про «суверенний Рунет» механізм централізованого управління інтернетом дає змогу запроваджувати різні технічні заходи контролю.

Якщо пропозиції Мінцифри реалізують, російські користувачі можуть зіткнутися з обмеженнями доступу до міжнародних сервісів, оновлень програмного забезпечення та інструментів обходу блокувань. Водночас експерти наголошують на складності технічного впровадження таких заходів і ризику порушення роботи мережі.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на обізнані джерела.

З 27 по 29 жовтня російські власти обмежать доступ до мобільного інтернету в межах Третього транспортного кільця в Москві. У міністерстві цифрового розвитку рф пояснили такі заходи забезпеченням безпеки під час проведення «Форуму країн — експортерів газу» (ФСЕГ) та саміту «росія — Африка», де буде присутнім путін.

У Санкт-Петербурзі раніше стався масштабний збій у роботі мобільного інтернету. Відключення співпало з прибуттям до Петербурга путіна, де він має зустрітися з правителем Малайзії султаном Ібрагімом Ісмаїлом та провести робочі зустрічі з губернаторами Петербурга і Ленобласті.

Прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що обмеження на мобільний інтернет під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), де також був путін, застосували для запобігання загрозам безпеці. Йдеться про загрози з боку України.

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