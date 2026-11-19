Колишня професорка університету імені Драгоманова Євгенія Більченко, яка після переїзду до Росії підтримувала війну проти України, заявила про затримання в Санкт-Петербурзі. Колаборантка спочатку не розуміла, чому її доставили до поліційного відділку, а згодом написала, що шкодує «буквально про все».

За словами колаборантки, російські правоохоронці доставили її до 78-го відділку поліції на вулиці Маяковського. Там вона звернулася до підписників із проханням поширити інформацію про затримання та привернути увагу журналістів.

Більченко стверджувала, що поліцейські знайшли формальний привід для затримання, однак не пояснили, за що саме її утримують. Вона також скаржилася на холод у приміщенні та грубість правоохоронців.

Колаборантка побоювалася, що залишиться за ґратами на всю ніч. За її словами, інших затриманих поступово відпускали, тоді як вона продовжувала перебувати у відділку. Більченко зазначила, що її телефон поки не вилучили, тому вона могла писати в соцмережах.

Згодом колишня професорка опублікувала ще один допис, у якому заявила про переосмислення свого минулого.

«Я шкодую буквально про все. Зараз мене затримано, і я не знаю, чим усе закінчиться. Так само, як і не знаю, яким буде вирок», — написала вона.

Більченко згадала, що раніше любила патріотів, мала романтичні стосунки з учасником так званої «СВО» та волонтерила на підтримку російської армії.

Свій допис вона завершила словами: «Це не те. Не мама. Не Батьківщина».

Близько другої години ночі колаборантка повідомила, що вийшла з поліційного відділку. Причини її затримання та обставини звільнення наразі невідомі.

Після звільнення Більченко продовжила публікувати емоційні дописи. Зокрема, вона розкритикувала російських Z-патріотів, згадавши поетесу Анну Долгарєву та Бикова.

«Я переживу і Z-упоротих на кшталт Долгарєвої, і Бикова. Я та Русь, яка втомилася підкорятися й мовчати: неважливо, перед Америкою їй схилятися чи перед Катехоном», — написала вона.

До переїзду в РФ Євгенія Більченко працювала професоркою Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. У 2021 році її звільнили, після чого вона залишила Україну та переїхала до Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Більченко відкрито підтримувала російську агресію. Вона використовувала символіку Z, організовувала проросійські заходи та збирала гроші для військових РФ.

Однак згодом колаборантка почала скаржитися на ставлення до неї в Росії. Зокрема, вона конфліктувала з російськими радикальними патріотами та прихильниками війни проти України.

Про це Більченко повідомила у своєму Telegram-каналі.

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