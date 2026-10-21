В США акції оборонних компаній падають через побоювання перемоги демократів на виборах, — Financial Times

Акції провідних американських оборонних компаній різко подешевшали на тлі зростання очікувань щодо перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу США. Інвестори побоюються, що в разі втрати республіканцями контролю над Конгресом плани адміністрації президента Дональда Трампа щодо збільшення оборонних витрат на 500 млрд доларів можуть бути переглянуті або скасовані.

З початку липня до середини жовтня біржовий фонд iShares US Aerospace and Defence, який відстежує динаміку американського аерокосмічного та оборонного сектору, втратив 16%. Водночас індекс S&P 500 зріс на 3,5%.

За даними платформи прогнозного ринку Kalshi, за той самий період на 20 відсоткових пунктів зросла ймовірність того, що демократи за результатами листопадових виборів отримають контроль над обома палатами Конгресу.

Аналітик з питань оборони компанії Vertical Research Partners Роберт Сталлард зазначив, що політичні перспективи Дональда Трампа та ймовірність втрати республіканцями контролю над Сенатом тісно пов’язані з динамікою акцій оборонних підприємств.

«Політична доля [президента США Дональда] Трампа та ймовірність того, що республіканці втратять контроль над Сенатом, майже повністю збігаються з динамікою акцій оборонних компаній», — зазначив Роберт Сталлард.

Він додав, що традиційно оборонна політика в США була питанням міжпартійного консенсусу, однак нинішня адміністрація перетворила її на предмет політичного протистояння.

Очікується, що демократи мають значні шанси отримати більшість у Палаті представників. Водночас боротьба за Сенат буде складнішою: на виборах розігруватимуть 35 зі 100 місць у верхній палаті Конгресу.

На початку року серед інвесторів і керівників оборонної промисловості панував оптимізм. Дональд Трамп запропонував збільшити щорічні витрати США на оборону з 1 трлн до 1,5 трлн доларів, щоб створити, за його словами, «військо мрії».

Очікування додаткових 500 млрд доларів фінансування сприяли позитивним настроям у галузі. Однак згодом ситуація змінилася.

Відносини між міністром оборони США Пітом Хегсетом і Конгресом погіршилися на тлі війни з Іраном. Демократи також пообіцяли скасувати значні скорочення фінансування внутрішніх програм.

Додаткове занепокоєння викликають інфляція та зростання дохідності казначейських облігацій, які ускладнюють досягнення міжпартійної згоди щодо збільшення військових видатків.

Керуючий партнер вашингтонської дослідницької компанії Capital Alpha Partners Байрон Каллан розповів, що на початку року деякі керівники оборонних підприємств розраховували на підтримку республіканців у питанні виділення додаткових 500 млрд доларів на оборону.

Однак демократи невдоволені тим, як частину оборонного фінансування проводили через Конгрес. Додаткове обурення законодавців викликала відмова Піта Хегсета надати докладний звіт про витрати, пов’язані з конфліктом в Ірані.

Попри зростання світових оборонних витрат і тривалі конфлікти в Україні та на Близькому Сході, американські оборонні компанії цього року демонстрували слабші результати, ніж широкий фондовий ринок.

Війни підтримують попит на американські ракетні системи та інші види озброєння. Водночас провідні виробники вже стикаються з багаторічними затримками у виробництві, а зусилля США та союзників із поповнення запасів боєприпасів не забезпечили очікуваного зростання інтересу інвесторів.

Найбільше серед провідних компаній постраждали:

Lockheed Martin — акції виробника, який є головним підрядником системи протиракетної оборони Patriot, подешевшали більш ніж на 20% порівняно з піковим значенням на початку березня.

Northrop Grumman — вартість акцій знизилася на 35%.

L3Harris — акції втратили 36% за той самий період.

Таким чином, навіть високий попит на озброєння не гарантує зростання біржової вартості оборонних компаній. Інвестори враховують не лише замовлення, а й перспективи бюджетного фінансування, виробничі обмеження та політичні ризики.

Байрон Каллан зазначив, що збільшення виробництва ракет, запаси яких скоротилися, має підтримку обох партій. Водночас законодавці можуть уважніше переглядати витрати на дорогі військові платформи.

Серед програм, фінансування яких може стати предметом дискусій, — винищувачі F-35 і міжконтинентальні балістичні ракети «Сентинел».

«Я не чую, щоб хтось із демократів закликав до різкого скорочення видатків на оборону, але оборону не можна розглядати ізольовано», — пояснив Каллан.

За його словами, демократи прагнутимуть збільшити витрати на інші напрями, тому оборонний бюджет, імовірно, стане частиною ширших переговорів про державні видатки.

Водночас портфельний менеджер Baron Capital Ренді Гвірцман вважає, що інвестори можуть надто гостро реагувати на перспективу зміни балансу сил у Конгресі. За його спостереженнями, акції невеликих оборонних компаній постраждали навіть сильніше, ніж папери провідних виробників.

«Хибне уявлення» полягає в тому, що «якщо демократи переможуть на проміжних виборах, оборонна галузь буде зруйнована. Я справді не думаю, що це так», — заявив Гвірцман.

Роберт Сталлард також звернув увагу на ризики для масштабних проєктів, які безпосередньо асоціюються з Дональдом Трампом. Серед них — так званий «Золотий флот» лінкорів «класу Трампа» та система космічної зброї «Золотий купол».

«Усе, що має ім’я Трампа або слово «золотий», може опинитися під загрозою», — сказав Сталлард.

Попри загальне падіння, цього тижня акції кількох провідних американських оборонних виробників почали відновлюватися. Інвестори очікують на публікацію звітів про фінансові результати за третій квартал наступного тижня.

Додаткову підтримку сектору забезпечив перерозподіл капіталу з технологічних компаній на тлі побоювань щодо надмірних витрат на інфраструктуру штучного інтелекту.

Аналітики наголошують, що незалежно від результатів бюджетних переговорів у США геополітична нестабільність і надалі підтримуватиме попит на американське озброєння.

В інвестиційному банку Cantor Fitzgerald вважають, що провідні оборонні компанії можуть отримати вигоду від тривалих конфліктів, які послаблюють стримувальний потенціал США та підвищують ризик масштабнішого глобального протистояння.

Отже, подальша динаміка акцій американських оборонних компаній залежатиме не лише від результатів проміжних виборів, а й від рішень щодо військового бюджету, стану виробництва та розвитку міжнародних конфліктів.

Про це повідомляє Financial Times.

У США непартійний виборчий прогнозист Sabato’s Crystal Ball змінив оцінки 28 перегонів до Палати представників на користь Демократичної партії за два тижні до проміжних виборів. За новими рейтингами прогнозиста, демократи мають понад необхідні для більшості 218 місць навіть без перемоги в округах, які оцінюють як такі, де шанси кандидатів приблизно рівні.

Ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг у вересні та жовтні витратив 80 млн доларів на підтримку кандидатів від Демократичної партії США напередодні проміжних виборів у листопаді. Гроші спрямували на зусилля демократів повернути контроль над Палатою представників.

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