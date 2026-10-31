В США компанії відмовляються купувати російський дизель попри знижки через побоювання санкцій

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Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати американські компанії прийняти партії російського дизельного пального, які вже прямують через Атлантичний океан. Однак бізнес не поспішає погоджуватися навіть на значні знижки, побоюючись юридичних наслідків і репутаційних втрат.

За інформацією видання, представники адміністрації Трампа приватно звертаються до американських компаній із закликами прийняти російські вантажі.

До переконування потенційних покупців долучилися також представники Москви. Бізнесу пропонують суттєві знижки, однак комерційні вигоди не переконують компанії.

Один із галузевих аналітиків розповів журналістам, що власники пального намагалися знайти покупців протягом кількох тижнів. Однак американські компанії не виявили зацікавленості. Кілька співрозмовників видання підтвердили, що на момент завантаження дизеля на танкери жоден американський покупець не був остаточно погоджений.

Аналітики пояснюють обережність підприємців кількома чинниками:

ризиком юридичної відповідальності за операції з російськими енергоносіями;

можливими розслідуваннями з боку Конгресу США;

репутаційними втратами через співпрацю з російськими постачальниками;

невизначеністю щодо того, чи збережеться дозвіл на такі операції після зміни адміністрації у Вашингтоні.

Один із представників енергетичного ринку зауважив, що компанії не хочуть опинитися втягнутими в тривалі судові суперечки та майбутні парламентські розслідування.

Ситуація ускладнюється суперечностями між рішеннями адміністрації президента та позицією частини американських законодавців.

9 жовтня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало генеральну ліцензію №135. Документ тимчасово дозволив операції, пов’язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження. Дозвіл діє до 7 квітня 2027 року.

Водночас демократи в Конгресі вважають, що адміністрація не може одним рішенням скасувати обмеження, закріплені окремим законом. Йдеться про заборону на імпорт російських нафтопродуктів, яку США запровадили у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У Міністерстві фінансів США у відповідь на запит The Washington Sun заявили, що генеральна ліцензія відповідає рішенням, які відомство ухвалювало раніше. Там запевнили, що дотримуються чинного законодавства та нормативних актів.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь звернувся до судноплавних компаній із вимогою розвернути танкери. Він попередив, що учасники операцій можуть зіткнутися з юридичними наслідками, навіть якщо нинішня адміністрація не перешкоджатиме постачанню.

Один із найбільш показових прикладів — танкер під мальтійським прапором Agioi Fanendes. Судно завантажило близько 40 тисяч тонн російського дизеля в балтійському порту Приморськ 22 жовтня.

Спочатку в системах відстеження пунктом призначення судна значився порт Нью-Йорка та Нью-Джерсі, а орієнтовною датою прибуття було 7 листопада.

Згодом у відкритих даних про рух суден пункт призначення змінився на «за вказівкою» (for orders). Це свідчить, що остаточний порт розвантаження поки не визначений. За даними The Washington Sun, американські посадовці та галузеві аналітики припускають, що частину вантажів можуть перенаправити до Бразилії.

Ця країна вже тривалий час залишається одним із найбільших покупців російського дизельного пального. Після запровадження західних санкцій у 2022 році Бразилія зберегла закупівлі російських нафтопродуктів. Про відновлення поставок до цієї країни після домовленостей Москви та Вашингтона раніше повідомляло агентство Reuters.

За оцінкою Associated Press, вантаж танкера Agioi Fanendes становить приблизно 7% добового споживання дизельного пального у США. Попри такий обсяг, аналітики сумніваються, що російські поставки суттєво вплинуть на американські ціни.

Додатковий тиск на потенційних покупців чинить влада штатів. Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шерріл заявила, що вивчає можливості не допустити розвантаження російського дизеля в портах штату.

Вона назвала домовленості Трампа з Путіним незаконними та звинуватила американського президента в тому, що він допомагає наповнювати російський бюджет коштом американських споживачів і України.

Американські демократи також звернулися до портів, банків та енергетичних компаній із попередженнями про можливі наслідки участі в операціях із російським пальним. Законодавці вимагають зберігати документи щодо цих постачань для можливих майбутніх розслідувань.

Для адміністрації Трампа ситуація стає випробуванням домовленостей із Москвою. Навіть тимчасове послаблення санкцій не гарантувало, що американський приватний сектор погодиться працювати з російським пальним.

Про це повідомляє видання The Washington Sun.

Нагадаємо, демократи в Конгресі США готуються опротестувати домовленість між Дональдом Трампом та володимиром путіним щодо постачання російського дизпалива. Поки перший танкер із пальним перебуває в дорозі до американського узбережжя, законодавці вимагають від банків та портових адміністрацій зберегти всі документи по угоді для подальшого розслідування. Проти дизельної угоди виступила і низка республіканців, зокрема сенатор Мітч Макконнелл, який різко розкритикував Трампа за «потакання російському агресору та автократу».

28 жовтня 2026 року українські мережі АЗС змінили ціни на пальне, зокрема подорожчали дизельне пальне та автогаз. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, а дизеля — 104,86 грн за літр.

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