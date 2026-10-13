В Уфі чоловіка оштрафували за вигук Слава Україні після пісні Софії Ротару

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Кіровський районний суд російської Уфи 7 жовтня оштрафував відвідувача музичного ресторану MusicHall27 на 40 тисяч рублів за звинуваченням у «дискредитації» російської армії. Приводом для адміністративного покарання став вигук «Слава Україні» після виконання пісні «Червона рута» Софії Ротару, повідомляє «Медіазона», яка звернула увагу на текст судового рішення.

За матеріалами справи, чоловік вигукнув українське гасло після виконання композиції «Червона рута» в ресторані. Після цього на нього склали адміністративний протокол за статтею про «дискредитацію» армії РФ.

Під час судового засідання житель Уфи не визнав своєї провини. Він пояснив, що сильно випив і через це не пам’ятає, що сталося.

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