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В Угорщині арештували брата Віктора Орбана та його партнерку

UA NEWS 11 Листопада 2026 20:18
В Угорщині арештували брата Віктора Орбана та його партнерку
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Суд у Будапешті взяв під варту на один місяць Арона Орбана — брата колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана — та його партнерку за підозрою у сприянні незаконній міграції. 

«За даними слідства, фігуранти сприяли оформленню віз у дипломатичних представництвах Угорщини понад 100 громадянам В’єтнаму для їх переправлення до Західної Європи, отримуючи за це грошову винагороду», — зазначається в матеріалах справи. 

Правоохоронні органи клопотали про арешт через ризик перешкоджання збиранню доказів, у той час як захист підозрюваного відкидає звинувачення та заявив про апеляцію.

Джерело: видання Telex.

Національне управління захисту та повернення активів Угорщини повідомило, що спільна операція з поліцією призвела до затримання чотирьох людей — трьох чоловіків і однієї жінки. Також правоохоронці провели обшуки в Будапешті та медьє Пешт. У заяві відомства не назвали імен затриманих. Водночас Мадяр під час виступу в Берліні пов’язав одне із затримань з Ароном Орбаном.

На ситуацію вже відреагував Віктор Орбан. Він назвав це зведенням рахунків та заявив, що вважає цю справу спробою відвернути увагу від іншого скандалу, пов’язаного з роботою уряду. 

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