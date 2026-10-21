В Угорщині мери муніципалітетів закликали допомогти Україні перед важкою зимою

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Мери семи угорських міст і чотирьох районів Будапешта, які мають побратимські зв’язки з українськими громадами, оприлюднили відкритого листа із закликом допомогти Україні підготуватися до складної зими. Вони пообіцяли докладати зусиль для підтримки українських населених пунктів і закликали інші угорські муніципалітети долучитися до ініціативи.

Звернення підписали мери міст Сегед, Секешфегервар, Ерд, Геделле, Годмезевашаргей, Сомбатгей і Будайорш, а також представники чотирьох районів Будапешта.

Лист підготували напередодні 70-ї річниці Угорської революції та визвольної боротьби 1956 року. У ньому угорські мери провели паралель між боротьбою угорців за свободу та нинішньою оборонною війною України проти російської агресії.

«Ми рішуче засуджуємо повномасштабну війну, розв’язану політичним керівництвом Росії проти України, яка триває вже понад чотири з половиною роки. Не може бути такої історичної образи, політичного інтересу чи прагнення великої держави до панування, які могли б виправдати військове вторгнення до незалежної країни», — йдеться у листі.

Підписанти наголосили, що партнерство між містами не повинно обмежуватися офіційними угодами, взаємними візитами та спільними заходами. На їхню думку, справжнє побратимство передбачає готовність допомагати одне одному в складних обставинах.

Особливої актуальності така підтримка набуває напередодні зими, яка може стати важким випробуванням для України через наслідки російської агресії.

«Тому ми, підписанти цієї заяви, зобов’язуємося в міру наших можливостей використовувати всі наявні засоби, щоб допомагати відповідним українським населеним пунктам, приділяючи особливу увагу підготовці до наближення зими та найнагальнішим гуманітарним потребам населення», — заявили угорські мери.

Таким чином, угорські муніципалітети задекларували готовність спрямовувати ресурси на підтримку українських громад, зокрема для підготовки до холодного сезону та задоволення першочергових гуманітарних потреб.

Автори відкритого листа також звернулися до всіх угорських органів місцевого самоврядування, які вже мають побратимські відносини з українськими населеними пунктами або лише планують їх встановити.

Вони закликали місцеву владу налагодити контакт з українськими партнерами, з’ясувати їхні потреби та залучити до допомоги якомога ширше коло учасників.

«Закликаємо їх зв’язатися зі своїми українськими партнерами, оцінити їхні потреби та мобілізувати мешканців своїх населених пунктів, громади, установи, громадські організації й підприємства для надання допомоги», — йдеться у зверненні.

Ініціатива угорських мерів спрямована на об’єднання місцевих громад, організацій та бізнесу задля підтримки України перед зимою. Особливу увагу автори листа приділяють гуманітарним потребам населення та допомозі українським містам-побратимам.

Про це повідомляється у листі, опублікованому на сайті міської ради Будапешта.

Словаччина та Угорщина не долучатимуться до фінансування додаткової допомоги Україні на €70 млрд, про яку Володимир Зеленський попросив Євросоюз на 2027 рік. Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, додавши, що угорський прем’єр Петер Мадяр дотримується такої ж позиції. Водночас обидві країни не перешкоджатимуть іншим членам ЄС, якщо ті домовляться про надання коштів.

В’єтнам 20 жовтня оголосив про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму 500 тисяч доларів США.

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