В Угорщині подали заяву проти Петера Мадяра через звинувачення у шантажі — Polsat News

До Центральної слідчої прокуратури Угорщини подали заяву проти Петера Мадяра через звинувачення у шантажі та насильстві у стосунках із його колишньою дружиною, ексміністеркою юстиції Юдіт Варгою. Про це повідомляє Polsat News з посиланням на угорські медіа.

Звернення до прокуратури

Заяву подала колишня депутатка угорського парламенту від партії Fidesz Ілона Екеш. Очільниця організації правової допомоги Védvonal Юдіт Чуніне Берталан, яка, за даними джерела, була заснована Fidesz, повідомила агентству MTI, що Мадяра звинувачують у шантажі та насильстві у стосунках.

За інформацією hvg.hu, звернення ґрунтується на заявах Варги, зроблених цього тижня перед парламентською слідчою комісією. Екеш просила розпочати досудове розслідування. За даними джерела, вона також отримала документи й аудіозапис, датований січнем 2023 року.

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Твердження про запис і тиск

У зверненні стверджується, що в січні 2023 року Мадяр нібито без відома Варги записав її у їхньому спільному помешканні. За версією авторів заяви, згодом політик начебто використовував аудіозапис для шантажу колишньої дружини, зокрема під час шлюборозлучного процесу.

Також у заяві зазначено, що під тиском Варга нібито відклала розлучення та погодилася на невигідні для себе умови, що спричинило фінансові втрати. Автори звернення стверджують, що тривалий тиск призвів до психологічного терору та контролю у шлюбі.

Під час слухань у парламентській комісії Варга неодноразово згадувала свій шлюб із Мадяром. За даними Polsat News, вона заявила, що політикам партії Tisza також доведеться зіткнутися з тим, що вона назвала пеклом Петера Мадяра. Джерело не повідомляє про початок розслідування або про встановлення вини Мадяра.

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