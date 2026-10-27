В українському полоні опинилися громадяни 18 африканських країн

Громадяни африканських країн, які воювали на боці Росії та потрапили в український полон, звернулися до учасників саміту «Росія — Африка» в Москві. Вони просять допомогти їм повернутися додому. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, від початку повномасштабного вторгнення в український полон потрапили громадяни 18 африканських держав, однак Росія досі не повернула жодного іноземного військовополоненого в межах обміну.

Громадяни африканських країн, які воювали у складі російської армії, записали відеозвернення до учасників саміту «Росія — Африка». Захід запланований на 28–29 жовтня в Москві. У своєму зверненні військовополонені закликали допомогти їм повернутися на батьківщину. Відео опублікував державний український проєкт «Хочу жить», який інформує про можливості здачі в полон і допомагає військовослужбовцям, що хочуть припинити участь у війні. Про звернення також повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У центрі уваги — долі іноземців, які опинилися на війні проти України, а тепер перебувають у полоні. Вони розраховують, що представники їхніх держав порушать це питання під час зустрічей із російською стороною. Саміт міг би стати майданчиком для обговорення того, як повернути цих людей додому. Однак наразі невідомо, чи планують учасники заходу офіційно порушувати питання африканських військовополонених і чи готова Москва домовлятися про їхнє повернення.

В українському полоні — громадяни 18 африканських держав

За даними Координаційного штабу, від початку повномасштабного вторгнення Росії в український полон потрапили громадяни 59 країн світу. Серед них — представники 18 африканських держав. Водночас, як стверджує українська сторона, Росія не повернула в межах обмінів жодного іноземного військовополоненого. Тому доля громадян інших країн, які воювали на боці російської армії та потрапили в полон, залишається окремою проблемою.

Українська сторона наголошує, що Росія, залучаючи іноземців до бойових дій, має нести відповідальність за їхню долю. У Координаційному штабі закликають уряди африканських держав вимагати від Москви конкретних кроків для повернення своїх громадян. Ідеться не лише про сам факт вербування. Важливо також, за яких обставин іноземці погодилися воювати, які умови їм обіцяли та чи розуміли вони ризики участі у війні. Без додаткових даних про кожного полоненого не можна стверджувати, що всі вони потрапили до російської армії за однакових обставин.

Іноземців попереджають про ризики служби в армії РФ

Український проєкт «Хочу жить» нагадує громадянам інших країн про небезпеку участі у війні на боці Росії. Серед основних ризиків — загибель, тяжкі поранення та потрапляння в полон. У проєкті також застерігають, що обіцянки російських вербувальників не гарантують безпеки чи можливості повернутися додому після служби. «Участь у війні на боці російської армії загрожує загибеллю або тяжкими пораненнями. Російські обіцянки не скасовують цих ризиків і не гарантують безпечного повернення на батьківщину», — наголошують в Україні.

Іноземцям, яких намагаються завербувати для участі в бойових діях проти України, радять звертатися до проєкту «Хочу жить». Це стосується і тих, хто вже опинився у складі російської армії та хоче припинити участь у війні. Українська сторона заявляє, що військовополонені мають отримувати поводження відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Водночас рішення про повернення полонених додому залежить від відповідних домовленостей між сторонами та перебігу обмінів.

Саміт може стати нагодою порушити питання повернення полонених

Саміт «Росія — Африка», запланований на 28–29 жовтня в Москві, може стати нагодою для представників африканських держав порушити питання своїх громадян, які опинилися в українському полоні. У Координаційному штабі закликають уряди цих країн вимагати від Росії конкретних дій, а не обмежуватися загальними заявами. На думку української сторони, Москва має пояснити, як планує вирішувати долю іноземців, яких залучила до війни.

Поки що немає інформації про те, чи призведе звернення полонених до конкретних домовленостей. Їхнє повернення залежатиме від подальших переговорів і рішень щодо обміну військовополоненими. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Незалежна міжнародна комісія Генасамблеї ООН з розслідування злочинів під час війни в Україні у своєму доповіді звинуватила російські сили у злочинах проти людяності через системні удари по енергетиці, а також класифікувала вербування іноземних громадян до лав армії рф як торгівлю людьми.

Також Незалежна міжнародна комісія ООН дійшла висновку, що систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України є воєнними злочинами та злочинами проти людяності.

Міністерство закордонних справ України привітало представлення доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. Документ презентували у Третьому комітеті 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. У МЗС наголосили, що висновки доповіді мають особливе значення напередодні нової зими.

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