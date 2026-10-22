В Умбрії схвалили закон про медично асистоване самогубство — ANSA English

Законодавчі збори Умбрії в Італії схвалили закон про медично асистоване самогубство. Регіон став п’ятим у країні, де ухвалили такий нормативний акт, повідомляє ANSA English.

Закон за громадською ініціативою

Законодавчі збори підтримали законопроєкт, внесений у межах громадської ініціативи. Його назва передбачає положення про регіональну медичну допомогу щодо добровільного припинення життя за медичного сприяння через самостійне застосування смертельного препарату.

Результати голосування в залі зустріли тривалими оплесками. Президентка Стефанія Проєтті участі в голосуванні не брала.

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Ситуація в інших регіонах

Місяцем раніше закон, що регулює питання наприкінці життя, ухвалила Венето. До цього відповідні акти затвердили Тоскана, Сардинія та Емілія-Романья. Венето стала першим регіоном із правоцентристською адміністрацією, який ухвалив таке рішення.

Асоціація «Лука Кошоні», що відстоює право на смерть, допомогла кільком людям вдатися до асистованого самогубства в Італії після рішення Верховного суду країни у 2019 році. Суд визнав асистоване самогубство законним в окремих випадках, встановив суворі критерії його допустимості та закликав парламент усунути законодавчу прогалину щодо питань завершення життя. До цього асоціація доправляла невиліковно хворих людей, які хотіли завершити життя, до клініки Dignitas поблизу Цюриха. На національному рівні парламент досі не усунув законодавчу прогалину.

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