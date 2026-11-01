В Урді відбулася меса за 69 загиблими у зіткненні потягів — Korea Herald

У селі Урда в іспанській провінції Толедо відбулася поминальна меса за 69 людьми, які загинули внаслідок зіткнення швидкісного потяга з нерухомим потягом. На богослужіння зібралися місцеві жителі та посадовці, повідомляє Korea Herald.

Жалоба в Урді

Церква Сан-Хуан-Баутіста була заповнена людьми, а ще десятки жителів слухали службу зовні. Серед присутніх були президент регіону Кастилія-Ла-Манча Еміліано Гарсія-Пахе та мер Урди Мануель Галан.

Архієпископ Толедо Франсіско Серро заявив, що немає слів, здатних утішити тих, хто втратив близьких. Він наголосив, що родини загиблих не залишилися наодинці, закликав не забувати про трагедію та не допустити повторення таких катастроф. Також архієпископ відзначив роботу екстрених служб і волонтерів.

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Ідентифікація загиблих

Катастрофа сталася в середу: поїзд, що прямував із Мадрида до Севільї, зіткнувся з нерухомим потягом. Слідчі встановлюють причини аварії, яку в матеріалі названо однією з найсмертоносніших залізничних трагедій у Європі цього століття.

Родичі жертв надавали зразки ДНК для ідентифікації тіл. За останніми даними, судмедексперти завершили розтини всіх 69 загиблих та встановили особи 56 із них: 54 були громадянами Іспанії, ще двоє — громадянами Франції та Португалії.

У січні поблизу південного села Адамус на тому самому маршруті сталася інша велика залізнична аварія. Тоді загинули 46 людей.

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