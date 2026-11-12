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У столиці Казахстану Астані біля елітного житлового комплексу Atlant-6 розсипалися пачки стодоларових банкнот, які невідомі викинули з вікна разом із валізами. Відео з готівкою на тротуарі поширилося в соціальних мережах. Територію навколо будинку оточили правоохоронці.

Подія сталася на вулиці Кунаєва в районі Єсіль, неподалік житлового комплексу Atlant-6. За інформацією ЗМІ, повідомлення про подію надійшло до поліції приблизно о 6:30 ранку.

На оприлюднених відеокадрах видно купюри, схожі на стодоларові банкноти, цілі пачки готівки, валізу та правоохоронців, які перебували на місці.

У повідомленнях, що поширювалися в месенджерах, ішлося приблизно про вісім валіз із грошима. Однак офіційно не встановлено ані точну кількість сумок, ані суму готівки, ані справжність банкнот.

Коли журналісти прибули до житлового комплексу, на місці вже не було ні грошей, ні поліцейських.

Незвичайна подія привернула додаткову увагу на тлі повідомлень про затримання керівників двох стратегічних державних структур Казахстану.

У столиці Казахстану Астані біля елітного ЖК «Атлант» очевидці виявили вісім валіз, наповнених пачками доларів, які хтось викинув з вікна https://t.co/nbDw9oLj2Y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 12, 2026

Комітет національної безпеки Казахстану підтвердив, що 11 листопада Служба з протидії корупції затримала голову правління фонду національного добробуту «Самрук-Қазина» Нурлана Жакупова та керівника компанії «Қазақстан темір жолы» Елжаса Отиншієва.

Разом із ними затримали й інших осіб, яких підозрюють у вчиненні корупційного злочину.

Водночас офіційного підтвердження зв’язку між затриманнями посадовців та інцидентом із валізами, наповненими доларами, немає.

Раніше в аеропорту Кельн-Бонн у Німеччині митники затримали 45-річного чоловіка, який намагався незаконно ввезти з Мексики 92 рептилії. У його валізі знайшли 37 живих отруйних змій і 55 ящірок, захованих у пляшках із шампунем, пластикових контейнерах і шкарпетках. Частина тварин загинула під час подорожі, а тих, хто вижив, передали під опіку фахівців.

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