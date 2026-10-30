Вадефуль не очікує спільного фото G20 з Лавровим — Anadolu Agency

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль в Атланті, США, заявив, що європейські представники не з'являться на спільній фотографії з очільником МЗС Російської Федерації — держави-агресора — Сергієм Лавровим під час зустрічі міністрів закордонних справ G20. Про це Anadolu Agency повідомило 30 жовтня.

Заява Вадефуля

Німецький міністр відповідав на запитання журналістів на полях зустрічі в штаті Джорджія, чи братиме він участь у груповому фото разом із Лавровим. За його словами, традиційної спільної фотографії, ймовірно, взагалі не буде.

Вадефуль також зазначив, що європейські партнери не фотографуватимуться разом із російським міністром. Він наголосив, що у відносинах із Росією не може бути нормальності.

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Початок зустрічі G20

Зустріч міністрів закордонних справ G20 розпочалася без традиційного спільного фото. Держсекретар США Марко Рубіо, відкриваючи перше пленарне засідання, закликав до міжнародної співпраці для реагування на економічні та геополітичні виклики.

Рубіо назвав нинішній період моментом вибору та заявив, що взаємопов'язані економічні й геополітичні кризи створюють серйозні загрози для засад глобального економічного порядку.

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